Непрацюючим жінкам спростили отримання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами

Кабмін на засіданні 3 листопада ухвалив постанову, якою спрощується порядок отримання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінками, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Це стосується жінок, які не працюють, перебувають на обліку у центрах зайнятості, або звільнені у зв’язку з ліквідацією підприємства, а також студенток.

Щомісячно спрощеною процедурою отримання допомоги зможуть скористатися майже 14 тис. жінок.

Тепер замість паперової довідки для призначення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами використовуватиметься інформація про сформований у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я медичний висновок про тимчасову непрацездатність категорії Вагітність та пологи на порталі Дія.

Якщо немає можливості скористатися порталом, паперові довідки ніхто не відміняв. Від них остаточно відмовляться після запровадження електронної взаємодії порталу Дія з Реєстром медичних висновків.