В Виннице по программе Зеленского в скором времени откроют новый корпус больницы скорой помощи

В рамках рабочей поездки в Винницкую область замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко посетил главный корпус Винницкой городской клинической больницы, который планируют открыть до конца ноября.

Здание нового корпуса достроили по программе президента Владимира Зеленского Большая стройка, сообщил сайт президента Украины.

Строительство нового корпуса городской больницы площадью около 3,5 тыс. кв. м начали еще четыре года назад. Объект удалось завершить только после включения в список программы Президента Большая стройка.

— Если у вас есть другие важные объекты, на которые не хватает средств, то государство поможет с финансированием для ускорения, чтобы жители столько не ждали, — сказал замглавы Офиса президента.

Здание нового корпуса помогали проектировать итальянские специалисты. Здесь разместили приемно-диагностическое отделение, противошоковую палату, отделение интенсивной терапии и четыре операционных блока. В больницу приобрели новый рентген-аппарат, оборудование для УЗИ и компьютерной томографии, подготовили помещение для ангиографа и МРТ.

Специалисты также провели капитальный ремонт части помещений старого корпуса Винницкой городской больницы скорой помощи. Теперь тут функционируют 320 коек круглосуточного стационара и два реанимационных отделения.

Подавляющее большинство мест в больнице – хирургического профиля (хирургия, нейрохирургия, травматология, политравма, урология, септическая хирургия, отоларингология, челюстно-лицевая хирургия). Кроме того, в ее составе неврологическое отделение на 35 коек для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.

Замглавы Офиса главы государства также посетил Подольский региональный центр онкологии, где в рамках программы Большая стройка достроили два этажа терапевтического корпуса.

Это позволило предоставлять больным химиотерапевтическое лечение в амбулаторных условиях и увеличить количество мест в отделении химиотерапии с 60 до 100. Подольский региональный центр онкологии рассчитан на 360 коек.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках Большой стройки в каждой области Украины появятся больницы нового формата, которые будут соответствовать уровню ведущих европейских клиник.