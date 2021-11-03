У Вінниці за програмою Зеленського незабаром відкриють новий корпус лікарні швидкої допомоги

У рамках робочої поїздки до Вінницької області заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко відвідав головний корпус Вінницької міської клінічної лікарні, який планують відкрити до кінця листопада.

Новий корпус добудували за програмою президента Володимира Зеленського Велике будівництво, повідомив сайт президента України.

Будівництво нового корпусу міської лікарні площею близько 3,5 тис. кв. м розпочали ще чотири роки тому. Об’єкт завершили після включення до списку програми президента Велике будівництво.

— Якщо у вас є інші важливі об’єкти, на які не вистачає коштів, то держава допоможе з фінансуванням для прискорення, щоб жителі стільки не чекали, – сказав заступник голови Офісу президента.

Будівлю нового корпусу допомагали проектувати італійські фахівці. Тут розмістили приймально-діагностичне відділення, протишокову палату, відділення інтенсивної терапії та чотири операційні блоки. Для лікарні придбали новий рентген-апарат, обладнання для УЗД та комп’ютерної томографії, підготували приміщення для ангіографа та МРТ.

Фахівці здійснили капітальний ремонт частини приміщень старого корпусу Вінницької міської лікарні швидкої допомоги. Тепер тут функціонують 320 ліжок цілодобового стаціонару та два реанімаційні відділення.

Переважна більшість місць у лікарні – хірургічний профіль (хірургія, нейрохірургія, травматологія, політравма, урологія, септична хірургія, отоларингологія, щелепно-лицьова хірургія). Крім того, в її складі неврологічне відділення на 35 ліжок для хворих на гостре порушення мозкового кровообігу.

Заступник голови Офісу глави держави також відвідав Подільський регіональний центр онкології, де у рамках програми Велике будівництво добудували два поверхи терапевтичного корпусу.

Це дало змогу надавати хворим хіміотерапевтичне лікування в амбулаторних умовах та збільшити кількість місць у відділенні хіміотерапії з 60 до 100. Подільський регіональний центр онкології розрахований на 360 ліжок.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у рамках Великого будівництва у кожній області України з’являться лікарні нового формату, які відповідатимуть рівню провідних європейських клінік.