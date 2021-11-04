Условия выхода на пенсию в 55 лет в Украине

Сейчас женщины, рожденные после 1 апреля 1961 года, имеют право выйти на пенсию по достижении 60-ти. Мужчины могут стать пенсионерами в 65. Факты ICTV выяснили, при каких условиях можно получить досрочную пенсию.

Право выхода на пенсию в Украине по возрасту на льготных условиях и по выслуге лет для определенных категорий регулируется статьей 114 закона об обязательном пенсионном страховании, рассказал юрист юридической компании Арес Владислав Зайцев.

– Согласно положениям этой статьи, лица могут выйти на пенсию как в 50 лет, так и в 55. Это зависит от того, на какой работе занято то или иное лицо. Например, если мы рассматриваем 50 лет, человек может выйти на пенсию в таком возрасте, если у него есть не менее 25 лет стажа, из которых 10 лет на работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда, – сказал он.

Юрист также объяснил, что в Украине законодательно закреплены два Списка – №1 и №2, которые предусматривают профессии, должности, работы с тяжелыми и особо тяжелыми условиями труда. Если человек работает на соответствующей должности, предусмотренной данным списком, он имеет право на льготную пенсию.

По его словам, например, если мужчина проработал 10 лет на таких работах из Списка №1, а женщина – не менее 7,5 лет, то они смогут выйти на пенсию по достижении 50 лет.

Список №2 также устанавливает перечень работ, предусматривающих вредные условия труда, но не столь тяжелые. Лицо, занятое на работах из этого списка, также идет досрочно на пенсию после достижении 55 лет. Однако здесь уже есть нюансы – нужно иметь не менее 30 лет стажа, из которых не менее 12,5 лет на работах с тяжелыми условиями труда.

Условия выхода на пенсию в 55 лет

Мужчины могут уйти на покой в ​​55, если они:

отцы, которые воспитывают пять и более детей или ребенка-инвалида (нужен страховой стаж не менее 20 лет);

мужчины и отцы погибших героев Революции Достоинства (стаж 25 лет);

военнослужащие и отцы военных или полицейских, погибших в результате выполнения своей работы (стаж 25 лет).

Женщины со стажем 25 и мужчины со стажем 30 лет могут получать льготную пенсию в 55. Для этого они должны были работать на полную ставку на производствах с вредными и тяжелыми условиями труда по Списку №2 (горные, рудничные, металлургические, химические, электропроизводства, бурение и добыча нефти и газа и т. д.). Женщинам достаточно иметь опыт работы в этих областях 10 лет, а мужчинам — 12,5.

Если у человека есть только половина необходимого стажа на работах из Списка №2, то его пенсионный возраст уменьшается в зависимости от того, сколько лет он провел на таких должностях. Для мужчин это означает минус 1 год от пенсионного возраста за каждые 2,5 года работы с вредными и тяжелыми условиями труда, для женщин — минус 1 год за каждые 2 года работы.

Например, женщина 1970 года рождения. Имеет стаж 25 лет, 5 из которых работала на химическом производстве. Она не может уйти на пенсию в 55, так как имеет только половину нужного стажа по профессии из Списка №2. Однако она сможет пойти в 57,5 (60 (общий пенсионный возраст для женщин) — 2,5 (именно на столько лет сокращается ее пенсионный возраст из-за работы с тяжелыми условиями труда)).

Зайцев подчеркнул, что законодательством предусмотрены и другие категории работ, дающие право на досрочный выход на пенсию.

– Это касается, например, тех лиц, которые работают трактористами, машинистами или тех, кто занят в производстве с/х продукции. Они могут уйти на пенсию в 55, если у них 30 лет общего стажа. Из которых 20 – на этих работах. Если мы рассматриваем женщин, то стаж уменьшается на 5 лет (стаж 25 лет, из которых 15 – трактористом), – объяснил юрист.

Кроме того, женщины, работающие доярками, могут выйти на пенсию в 50 лет, если стаж на такой работе не менее 20 лет.

Досрочный уход на пенсию распространяется также на людей, занятых в текстильном производстве, на водителей городского пассажирского транспорта (автобусы, трамваи, троллейбусы).

Условия выхода на пенсию в 50 лет

Мужчины с инвалидностью по зрению первой группы со стажем 15 лет претендуют на заслуженный отдых в 50.

Женщины могут получить досрочную пенсию в 50 лет, если они:

матери пятерых и более детей или ребенка-инвалида (необходимый страховой стаж не менее 15 лет);

жены и матери погибших героев Революции Достоинства (стаж 20 лет);

жены и матери военнослужащих и полицейских, погибших в результате выполнения своей работы (стаж 20 лет).

Получать льготную пенсию в 50 можно при условии стажа 20 лет для женщин и 25 — для мужчин. Это касается людей, чьи профессии вошли в Список №1. Женщины должны отработать на этих работах 7,5 лет, а мужчины — 10.

Как и в случае с пенсиями по Списку №2, человек с половиной необходимого стажа может получить пенсию раньше. Для женщин каждый год и 4 месяца стажа уменьшают пенсионный возраст на год, а для мужчин каждый год работы будет стоить одного пенсионного года.

Например, мужчина 1971 года рождения. Имеет страховой стаж 25 лет, 5 из которых работал на подземных работах. Он выйдет на отдых в 60 (65 (общий пенсионный возраст для мужчин) — 5 (годы работы с тяжелыми условиями труда)).

Юрист рассказал о нюансах подачи документов на получение досрочной пенсии. Если брать Списки №1 и №2, то лицо должно подтвердить, что оно работало на таких должностях. Это, в частности, подтверждается трудовой книжкой, поскольку это главный документ, а если ее нет, то нужно предоставить уточняющие справки – от работодателей или из архивных учреждений.

Если речь идет о военнослужащих, требуются справки о прохождении службы. А родители, матери погибших должны предоставить документы, подтверждающие родственные связи.

Основными условиями досрочного выхода на пенсию остаются возраст и наличие необходимого стажа. Проверить свой стаж можно на сайте Пенсионного фонда Украины.

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