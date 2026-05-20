Право виходу на пенсію в Україні за віком на пільгових умовах і за вислугою років для певних категорій регулюється статтею 114 Закону Про загальнообов’язкове пенсійне страхування.

Хто має право вийти на пенсію у 55 років

В Україні законодавчо закріплені два Списки – №1 і №2, які передбачають професії, посади, роботи з важкими та особливо важкими умовами праці. Якщо людина працює на відповідній посаді, передбаченій цим списком, вона має право на пільги та на вихід на пенсію у 55 років чи й раніше.

Відповідно до законодавства України, право на дострокову пенсію за віком надається працівникам, які протягом тривалого часу працювали на виробництвах з особливо шкідливими умовами, зазначених у спеціальному переліку.

Можуть вийти на пенсію після 50 років:

Чоловік, якщо пропрацював 10 років на роботах зі Списку №1 , зі страховим стажем 25 років.

Жінка, яка працювала за Списком №1 не менше 7,5 року, за наявності страхового стажу 20 років.

Працівникам, які не повністю відповідають вимогам щодо страхового стажу на роботах зі шкідливими умовами праці за Списком № 1, але мають не менше від половини необхідного стажу на таких роботах і загальний страховий стаж, встановлений законодавством, пенсія призначається зі зменшенням пенсійного віку пропорційно тривалості роботи на шкідливому виробництві:

чоловікам — на 1 рік за кожен рік такої роботи;

жінкам — на 1 рік 4 місяці за кожен рік такої роботи.

Відповідно до чинного законодавства, працівники, які були зайняті на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці, зазначених у Списку №2, мають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах:

Умови виходу на пенсію у 55 років за списком №2:

Для чоловіків необхідний страховий стаж не менш як 30 років, з яких не менш ніж 12 років 6 місяців на зазначених роботах.

Для жінок – страховий стаж 25 років і 10 років на шкідливій роботі.

З 2015-го вік жінок підвищується поступово з 50 до 55 років залежно від дати народження.

Працівникам, які не повністю відповідають вимогам щодо страхового стажу на роботах зі шкідливими умовами праці, але мають не менше від половини необхідного стажу на таких роботах і загальний страховий стаж, встановлений законодавством, пенсія призначається зі зменшенням пенсійного віку.

Зменшення пенсійного віку за Списком №2:

Для чоловіків, за кожні 2 роки і 6 місяців роботи на шкідливому виробництві, пенсійний вік зменшується на 1 рік.

Для жінок, за кожні 2 роки роботи за другим списком, вік виходу на пенсію зменшується на 1 рік.

Хто в Україні може вийти на пенсію у 55 років і які документи потрібні

Щоб отримати пенсію раніше за інших через шкідливу роботу, потрібно довести, що місце, де ви працювали, було офіційно визнано шкідливим. Для цього проводиться спеціальна оцінка умов праці – атестація. Така оцінка повинна проводитися що п’ять років. Якщо атестацію не проводили вчасно, то роки, що минули після останньої атестації, не будуть враховуватися в розрахунку пенсії.

Якщо ви працювали на шкідливому виробництві до 1992 року, то вам не обов’язково шукати документи про атестацію.

Щоб оформити пенсію, окрім паспорта й документів про заробітну плату, потрібно надати документи, які підтверджують, що ваше робоче місце було шкідливим. Якщо ваше підприємство розташоване на окупованій території або в зоні бойових дій, то інформацію про ваш стаж можуть узяти з державної бази даних.

Джерело: Інспекція з питань праці та зайнятості

