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Вікторія Гірко |

Гетманцев розповів, як працюватиме система накопичувальної пенсії в Україні

пенсії

Концепція пенсійної реформи другого рівня (накопичувальної пенсії) полягає в тому, що частину єдиного соціального внеску із зарплати кожного громадянина відраховуватимуть до спеціального державного фонду.

Там зберігатимуть відповідні кошти, завдяки чому у кожного українця віком до 55 років буде свій накопичувальний рахунок. Про це журналістам розповів голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев.

За його словами, у перший рік після запровадження накопичувальної пенсії планують знімати 1% від ЄСВ, другий — 1,5%, третій рік — 2%.

Данило Гетманцев додав, що для коштів у створеному фонді передбачать можливість і гарантії, аби вони не знецінювалися. Це зроблять за рахунок механізму облігацій внутрішньої державної позики.

Кошти розміщуватимуть в облігації, завдяки чому вони зберігатимуть свою вартість.

Данило Гетманцев сподівається, що законопроект про запровадження обов’язкового накопичувального рівня пенсійної системи у першому читанні зможуть розглянути до кінця 2021 року.

Зі свого боку міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що накопичувальна пенсійна система в Україні може запрацювати з 2024 року, а не з 2023-го, як прогнозувалося раніше.

Фото: Depositphotos

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