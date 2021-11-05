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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Местами дожди и ветер: прогноз погоды в Украине 6 ноября

Местами дожди и ветер: прогноз погоды в Украине 6 ноября

В течение выходных, 6 и 7 ноября, погода в Украине будет несколько изменчивой. В субботу ожидаются дожди на востоке и севере страны, а в воскресенье – в западных и центральных областях.

Кроме осадков, в ряде городов значительно усилится ветер. Среди них – Киев, Черкассы, Николаев, Ивано-Франковск, Львов, Херсон, Чернигов, Тернополь, Житомир, Винница, Черновцы и другие.

Погода на 6 ноября 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

По данным Укргидрометцентра, средняя температура в городах составит от +9 до +11 градусов. В южных областях будет гораздо теплее.

Столбики термометра на юге — от +16 до +18, на востоке – от +12 до +14, в центре – от +9 до +11, на севере – от +9 до +11, на западе – от +10 до + 12 градусов.

Погода на 6 ноября 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

В субботу в Киеве будет дождливая и ветреная погода, поэтому синоптики призывают украинцев по возможности оставаться дома. Скорость ветра – 5-10 м/с, а дневная температура – ​​от +9 до +11.

Ночью столбики термометра незначительно опустятся, но все же будет холодно. В темное время суток температура составит от +6 до +8 градусов.

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Источник: Укргидрометцентр

Фото: Pexels

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