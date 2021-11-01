Погода на неделю в Украине с 1 ноября 2021 по 5 ноября 2021

В течение недели погода в Украине будет переменчивой, иногда солнечной и дождливой. Температура воздуха будет днем ​​колебаться на уровне +11, +18, ночью похолодает до 0.

Подробный прогноз погоды в Украине на неделю – с 1 по 5 ноября 2021 года, смотрите в материале.

Погода в Украине 1 ноября

В понедельник, 1 ноября, погода будет солнечной по всей территории Украины. На юге – температура воздуха на уровне +12, +16 днем, ночью +2, +7.

В восточных регионах в дневное время суток +12, +15, в ночное 0, +3. На севере +11, +13 днем, ночью +1, +4.

На западе днем ​​в среднем +11, +13, ночью похолодает до 0, +4.

В центре Украины днем ​​+11, +14, ночью +2, +4. В Киеве днем ​​+11, +13, ночью +2, +4.

Погода в Украине 2 ноября

Во вторник, 2 ноября, будет дождь в южных и восточных областях. На юге Украины +11, +17 днем; ночью +5, +11.

В восточных регионах прогнозируют +9, +13, ночью похолодает до +4, +8. На севере будет солнечно, за исключением Сумской области, где ожидается дождь. Днем +7, +10, ночью +1, +5.

В западных регионах без осадков и солнечно. В дневное время суток +8, +11, в ночное 0, +3.

В центре Украины солнечно только в Винницкой и Черкасской областях. Днем +8, +11, ночью – до +2, +7.

В Киеве – без осадков, дневная температура +8, +10, ночная +3, +5.

Погода в Украине 3 ноября

В среду 3 ноября небольшой дождь ожидается на востоке, а также в северной, центральной и южной части страны.

На юге Украины столбик термометра днем ​​будет показывать +14, +17, ночью +7, +11. В восточных регионах синоптики прогнозируют дождливую погоду. Днем +11, +14, ночью похолодает до +5, +8.

На севере Украины ожидается сильный дождь в Черниговской и Сумской областях. Днем температура воздуха +10, +13, ночью будет +4, +8.

В западных регионах погода будет солнечной. В дневное время суток +10, +14, ночью до +2, +5. Не минуют дожди в центре Полтавской и Днепропетровской области, там днем ​​+11, +14, ночью +5, +8.

В Киеве также будет солнечно, днем ​​+11, +14, ночью столбик термометра опустится до +6+8.

Погода в Украине 4 ноября

В четверг, 4 ноября, ожидается солнечная погода во всех областях Украины, кроме Закарпатской области. На юге днем ​​+13, +18, ночью +7+11.

На востоке днем ​​+12, +15, ночью похолодает +6, +9. В северных регионах +12, +14, в ночное время суток +6, +9.

На западе днем ​​столбик термометра будет показывать +12, +17, ночью +5, +8.

В центре Украины днем ​​+12, +15, ночью до +5, +10. В Киеве солнечно, днем ​​+12, +14, ночью +7, +9.

Погода в Украине 5 ноября

В пятницу, 5 ноября, на Украине будет солнечно, дожди днем ​​ожидаются только в части западных областей.

В южных областях днем ​​+16, +19, ночью +8, +11. На востоке +12, +15 днем ​​и +5, +9 ночью.

В северных регионах дневная температура воздуха на уровне +12, +18, ночная +8, +11.

На западе погода 15 октября будет солнечной только в Волынской и Ровенской областях. Днем +12, +17, ночью до +7, +9. В центре Украины в дневные часы суток ожидается +14,+19, в ночное +8,+11.

В Киеве солнечно, днем ​​+16, +18, ночью похолодает до +9, +11.