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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Дія не будет работать одну ночь – когда и точное время

додаток дія

В ночь с субботы, 6 ноября, на воскресенье, 7 ноября, с 00.00 до 7.00 заказ услуг и документов в приложении Дія будет недоступен. Причина – переезд в новый дата-центр.

В Минцифры объяснили, что это необходимый шаг, который расширит мощности как приложения, так и портала Дія.

Поэтому советуют заранее сгенерировать Covid-сертификат. В приложении он будет доступно постоянно, а сформированный на портале можно загрузить на телефон в формате PDF.

Также можно добавить цифровой сертификат в приложение YourWallet.

– Если у вас в приложении уже есть Covid-сертификат, вы сможете его показать во время проверки, но не выходите в это время из Дії, – рекомендуют в ведомстве и обещают, что с 7.00 воскресенья 7 ноября приложение и портал будут работать в обычном режиме.

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Источник: Министерство цифровой трансформации

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