Дія не працюватиме одну ніч – коли і точний час

У ніч з суботи, 6 листопада, на неділю, 7 листопада, з 00.00 до 7.00 замовлення послуг та документів у додатку Дії буде недоступне. Причина – переїзд до нового дата-центру.

В Мінцифри пояснили, що це необхідний крок, який розширить потужності як застосунку, так і порталу Дія.

Тому радять завчасно згенерувати Covid-сертифікат. У додатку він буде доступний постійно, а сформований на порталі можна завантажити на телефон у форматі PDF.

Також цифровий сертифікат можна додати у застосунок YourWallet.

– Якщо у вас у застосунку вже є Covid-сертифікат, ви зможете його показати під час перевірки, але не виходьте в цей час з Дії, – рекомендують у відомстві і обіцяють, що з 7.00 неділі 7 листопада додаток та портал працюватимуть у звичному режимі.