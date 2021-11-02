В Киеве появились первые пункты команды поддержки Дії, где гражданам будут оказывать помощь в генерировании Covid-сертификатов. Эти пункты были открыты в двух центрах вакцинации от коронавируса.

Как сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, специалисты подскажут, как сразу после вакцинации самостоятельно получить сертификат в приложении или на портале Дія.

– Запускаем пункты команды поддержки Дії с Covid-сертификатами офлайн в Киеве. Мы подскажем, как вам сразу после вакцинации самостоятельно сгенерировать сертификат, – отметил Федеров.

В данный момент пункты поддержки уже работают в центрах вакцинации по адресам:

• Центральный ж/д вокзал, площадь Вокзальная, 1;

• ТЦ River Mall, Днепровская набережная, 12.

Однако в Министерстве цифровой трансформации обещают запустить еще два пункта в ближайшие дни.

Стоит отметить, что получить Covid-сертификат в Дії теперь проще, ведь больше не нужна электронная подпись (в частности, и Дія. Підпис). Достаточно будет авторизации через BankID или Mobile ID.

В приложении или на портале Дія следует нажать кнопку Получить сертификат (в меню Услуги), дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения, и сертификат сгенерируется. Детальнее об этом – в материале.

Источник: Министерство цифровой трансформации, Михаил Федоров