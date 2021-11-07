Погода на 8 ноября 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погодные условия в начале рабочей недели немного огорчат украинцев. В понедельник, 7 ноября, в некоторых областях Украины ожидаются дожди.

По прогнозу Укргидрометцентра, в ряде регионов усилится ветер, а температура воздуха после выходных упадет до +10 градусов по Цельсию.

В этот день ожидаются дожди в некоторых городах центральных и западных областей Украины. Среди них – Кропивницкий, Черкассы, Винница, Черновцы, Ивано-Франковск, Полтава, Днепр и другие.

Скорость ветра почти во всех областях страны будет достигать 5-10 м/с. Дожди могут продолжиться и даже усилиться в ночь с 7 на 8 ноября.

Средняя температура в Украине будет держаться на уровне от +8 до +10 градусов, однако местами она может подняться до +17. На юге – от +13 до +16, на востоке – от +9 до +11, в центре – от +10 до +12, на севере – от +9 до +11, на западе – от +6 до +8. Самая холодная погода – на Закарпатье.

В понедельник погодные условия в Киеве обрадуют местных жителей и туристов. По данным Укргидрометцентра, в городе днем ​​ожидается солнечная погода без осадков.

Столбики термометра в Киеве будут достигать от +10 до +12 градусов, а скорость ветра — от 5 до 10 м/с. Ближе к вечеру по городу могут пойти дожди.