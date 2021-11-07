Збройні формування Російської Федерації продовжують провокації на Донбасі. Протягом останніх двох діб окупанти активно використали безпілотні літальні апарати для атаки позицій українських військових.

Про це йдеться у повідомленні офіційного Telegram-каналу Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі. За їхніми даними, російські найманці використали безпілотники для атаки позицій Збройних Сил України.

У суботу, 6 листопада, у напрямку села Болотене, розташованого на відстані 22 км від міста Луганськ, один безпілотники збили українські бійці у безпосередній видимості патруля Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

У неділю, 7 листопада, російські найманці використали ще два безпілотники у напрямках Саханка – Водяне та Пікузи – Гнутове.

У Тристоронній контактній групі зазначили, що всі ворожі літальні апарати спорядили боєприпасами типу ВОГ-17 (по два), а сьогодні скинули на позиції українських захисників.

Українська делегація наголосила, що використання іноземних безпілотників заборонено Мінськими домовленостями та додатковими заходами щодо режиму припинення вогню, які системно та грубо порушують окупаційні війська РФ.