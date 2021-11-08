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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Дожди, ветер и похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю

Дожди, ветер и похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю

Погода в Украине во время новой недели местами будет дождливой, ветреной и холодной. Однако не обойдется без солнечных и теплых дней.

По данным Укргидрометцентра, дожди могут быть в начале недели в центральных, восточных и южных областях Украины.

Погода на неделю в Украине с 8 ноября до 12 ноября 2021

В понедельник, 8 ноября, ожидается местами дождливая погода. Осадки пройдут в центре страны днем, а к вечеру дожди затихнут.

Столбики термометра будут преимущественно достигать от +10 до +15 градусов по Цельсию. Местами ожидается температура до +19. В Киеве в этот день будет солнечно и без дождей, но ближе к ночи нагрянут дожди.

Погода на неделю в Украине с 8 ноября до 12 ноября 2021

Во вторник, 9 ноября, снова не обойдется без осадков. В южных и восточных областях Украины пройдут дожди, которые продлятся ночью. В других регионах страны в этот день без осадков.

Температура воздуха немного упадет – от +2 до +7 градусов. В Киеве станет холоднее, а ветер усилится до 5-10 м/с.

Погода на неделю в Украине с 8 ноября до 12 ноября 2021

В среду, 10 ноября, осадки покинут Украину, однако нагрянет холодный ветер. Его скорость местами будет достигать от 3 до 10 м/с.

В этот день ожидается похолодание. В Киеве будет солнечная погода без осадков, а наибольшая температура будет до +3.

Погода на неделю в Украине с 8 ноября до 12 ноября 2021

В четверг, 11 ноября, температура незначительно поднимется до +7, однако ветер никуда не денется. На всей территории Украины в этот день обойдется без дождей.

Скорость ветра будет достигать 5-10 м/с. В Киеве ожидается солнечная погода без осадков, температура – ​​от +5 до +7 градусов.

Погода на неделю в Украине с 8 ноября до 12 ноября 2021

В пятницу, 12 ноября, украинцев будет ждать холодная погода. В этот день местные жители ощутят дыхание зимы и первые заморозки, однако обойдется без осадков.

Столбики термометра в Украине будут достигать преимущественно от +4 до +6, а в Киеве ожидается температура от +3 до +5 градусов по Цельсию.

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Фото: Pexels

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