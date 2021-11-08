Погода на тиждень в Україні з 8 листопада до 12 листопада 2021

Погода в Україні під час нового тижня подекуди буде дощовою, вітряною та холодною. Проте не обійдеться й без сонячних та теплих днів.

За даними Укргідрометцентру, дощі можуть бути на початку тижня у центральних, східних та південних областях України.

У понеділок, 8 листопада, очікується подекуди дощова погода. Опади пройдуть в центрі країни вдень, а ближче до вечора дощі затихнуть.

Стовпчики термометра переважно сягатимуть від +10 до +15 градусів за Цельсієм. Подекуди очікується температура до +19. У Києві в цей день буде сонячно та без дощів, однак ближче до ночі нагрянуть дощі.

У вівторок, 9 листопада, знову не обійдеться без опадів. У південних та східних областях України пройдуть дощі, які продовжаться вночі. В інших регіонах країни в цей день – без опадів.

Температура повітря трохи впаде – від +2 до +7 градусів. У Києві стане холодніше, а вітер посилиться до 5-10 м/c.

У середу, 10 листопада, опади залишать Україну, проте нагряне холодний вітер. Його швидкість подекуди сягатиме від 3 до 10 м/с.

Стовпчики термометра опустяться до +4 градусів, в цей день очікується похолодання. У Києві буде сонячна погода без опадів, а найбільша температура сягатиме до +3.

У четвер, 11 листопада, температура незначно підніметься до +7, проте вітер нікуди не подінеться. На всій території України в цей день обійдеться без дощів.

Швидкість вітру сягатиме 5-10 м/с. У Києві очікується сонячна погода без опадів, температура – від +5 до +7 градусів.

У п’ятницю, 12 листопада, українців чекатиме холодна погода. В цей день місцеві мешканці відчують подих зими та перші заморозки, проте обійдеться без опадів.

Стовпчики термометра в Україні сягатимуть переважно від +4 до +6, а у Києві очікується температура від +3 до +5 градусів за Цельсієм.