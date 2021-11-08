В Украине с 8 ноября начали отстранять от работы чиновников и педагогов, отказывающихся от прививки против коронавируса.

В частности, это касается:

сотрудников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

представителей местных государственных администраций и их структурных подразделений;

работников вузов, техникумов, колледжей, школ, детских садов, интернатов и учреждений последипломного образования независимо от типа и формы собственности.

Как происходит процедура отстранения и может ли работодатель кого-то увольнять, Фактам ICTV рассказала адвокат Анна Лысенко.

По ее словам, прежде всего работников нужно ознакомить с информацией, что они должны привиться от Covid-19 и предоставить соответствующие документы. Для этого организация или предприятие должны принять отдельный приказ со ссылкой на закон о защите населения от инфекционных болезней и постановления Кабмина и Минздрава.

В этом документе необходимо указать сроки подачи документов о вакцинации или справки, подтверждающей, что человеку нельзя делать прививку.

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Анна Лысенко отметила, что после принятия такого приказа работодатель должен ознакомить своих работников с его содержанием и предоставить им достаточно времени, чтобы сделать хотя бы одну дозу вакцины. Это может быть 3-5 дней, по усмотрению руководителя.

Адвокат также рекомендует предоставить работнику письменное объяснение, в котором подробно прописать, почему необходимо привиться и какими нормативными документами эта норма регулируется.

Если работник в установленный срок не предоставляет документы о вакцинации и уклоняется от нее, то этот факт нужно зафиксировать, составив соответствующий акт. Это будет главным доводом, если будет обжалование отстранения в суде.

По словам Анны Лысенко, у работодателя есть все законные основания отстранить от работы человека, который уклоняется или категорически отказывается от вакцинации, если у него нет на это медицинских показаний.

Это можно сделать на месяц-два или до того, пока не будет справки о прививке, то есть по усмотрению руководителя. Адвокат предупреждает, что в случае нарушения этой нормы работодателю грозит штраф в размере до 170 тыс. грн.

Согласно постановлению Кабинета министров, для отстраненных госслужащих заработная плата будет сохраняться. Но Анна Лысенко добавляет, что решение о ее сохранении принимает руководитель организации или предприятия. Для избежания судебных споров она советует все же сохранять заработную плату хотя бы на определенный период.

Адвокат объясняет, что в течение трех месяцев с момента ознакомления с приказом об отстранении работник может его обжаловать.

Также Анна Лысенко уверяет, что законных оснований для увольнения человека, который отказывается от вакцинации, нет.