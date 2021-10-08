Украинский режиссер Сергей Лозница, снявший фильм Бабий Яр. Контекст к 80-й годовщине трагедии, рассказал об идее создания ленты, и какие кадры больше всего тронули.

В прямом эфире ток-шоу Право на власть режиссер объяснил, что самыми поразительными для него стали кадры львовского погрома, который продолжался из 30 июня по 2 июля 1941 года, во время вхождения немецких подразделений в город.

— Там был не один погром. То, что я увидел, меня поразило. Это сложно монтировать. Мне пришлось откладывать монтаж. Когда вы монтируете, вам на это надо смотреть с технической точки зрения. Это совсем другое. Вы должны как-то устранить эмоцию, — добавил Лозница.

В то же время самыми сложными кадрами, по словам режиссера, были кадры, изображавшие огромную яму, наполненную трупами.

— Я откладывал просто это все в сторону. Вообще война — с ней не просто иметь дело. Кадры сами по себе влияют достаточно сильно, — отметил он.

Лозница признался, что даже не думал брать в фильм кадры еврейских погромов.

4 октября состоялась премьера документального фильма Бабий Яр. Контекст. В исторических кадрах задокументированы события, которые привели к трагедии осени 1941-го.

Фильм не только о расстреле 34 тыс. евреев в Бабьем Яру, но и о событиях, предшествовавших трагедии и о том, как советская власть ее замалчивала.

Известно, что Лозница несколько лет работал с архивами разных стран — Германии, России, Украины, — а также с частными коллекционерами кинохроники. В частности, он получил видео, снятое немецкими солдатами на любительские камеры, которыми они снимали видеодневники войны.

В киноленте показывают трупы казненных в тюрьме НКВД перед отступлением советских войск и еврейский погром, взрывы на Крещатике и Киев в руинах, и многое другое.

Заместитель генерального директора Мемориального Центра Холокоста Бабий Яр Руслан Кавацюк рассказал, какую работу было осуществлено при создании фильма и какие архивы были привлечены во время работы.

Различные кинокритики назвали ленту мощной и чрезвычайно актуальной, учитывая активизацию радикализма в Европе.