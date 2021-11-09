Сотрудники Национальной полиции не проверяют у граждан на улице наличие сертификатов о вакцинации от Covid-19.

Об этом рассказал сегодня на брифинге глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

– Никаких проверок Covid-сертификатов на улице, хочу официально сказать, мы не проводим, – подчеркнул он.

По словам Клименко, на улице могут проверять только документы, удостоверяющие личность гражданина.

– К примеру, мы проверяем, контролируем вместе с местными органами власти, санитарными врачами соблюдение самоизоляции нашими гражданами. Если мы встретили гражданина на улице, и он показывает свой документ, через планшет полицейский проверяет, должен ли этот гражданин быть на самоизоляции по определенному адресу или нет. В таком случае, если гражданин не должен быть на самоизоляции, мы извиняемся, благодарим и отпускаем, – объяснил глава Нацполиции.

Стоит отметить, что Covid-сертификаты могут проверять в общественном транспорте, учреждениях и заведениях, в частности в красных зонах карантина. Как объясняли в Министерстве здравоохранения Украины, такие проверки вполне законны.

Норма о наличии сертификата вакцинации не распространяется на посещение банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на любом уровне эпидемической опасности. В этих заведениях никто не может потребовать у граждан показать документ о прививке.