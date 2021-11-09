Співробітники Національної поліції не перевіряють у громадян на вулиці наявність сертифікатів про вакцинацію проти Covid-19.

Про це розповів сьогодні на брифінгу голова Національної поліції України Ігор Клименко.

– Ніяких перевірок Covid-сертифікатів на вулиці, хочу офіційно сказати, ми не проводимо, – наголосив він.

За словами Клименка, на вулиці можуть перевіряти лише документи, які посвідчують особу громадянина.

– Наприклад, ми перевіряємо, контролюємо разом із місцевими органами влади, санітарними лікарями дотримання самоізоляції нашими громадянами. Якщо ми зустріли громадянина на вулиці, і він показує свій документ, через планшет поліцейський перевіряє, чи має цей громадянин бути на самоізоляції за певною адресою, чи ні. У такому випадку, якщо громадянин не має бути на самоізоляції, ми вибачаємося, дякуємо і відпускаємо, – пояснив голова Нацполіції.

Варто зазначити, що Covid-сертифікати можуть перевіряти в громадському транспорті, установах та закладах, зокрема в червоних зонах карантину. Як пояснювали в Міністерстві охорони здоров’я України, такі перевірки є цілком законними.

Норма про наявність сертифікату вакцинації не поширюється на відвідування банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів на будь-якому рівні епідемічної небезпеки. У цих закладах ніхто не може вимагати в громадян показати документ про щеплення.