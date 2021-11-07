Министерство здравоохранения заявило, что проверка сертификатов вакцинации или справки об иммунизации – это не разглашение медицинской тайны.

Ведомство процитировало действующую статью 39-1 Основы законодательства Украины о здравоохранении. Согласно ей, пациент имеет право на тайну о состоянии своего здоровья, факте обращения за медицинской помощью, диагнозе и сведений, полученных во время его обследования.

– Медицинская тайна содержит обращение к врачу или диагноз, а в документах о вакцинации таких сведений нет, – говорится в сообщении Минздрава Украины.

В ведомстве подчеркнули, что во время проверки соблюдения карантинных ограничений правоохранители могут потребовать украинцев предоставить сертификат вакцинации, в то же время не нарушая закон.

— Некоторые даже спорят с правоохранителями, персоналом транспорта или сотрудниками общественных заведений относительно требования предъявить документ о вакцинации, — отметили в Минздраве.

Норма о наличии сертификата вакцинации не распространяется на посещение банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на любом уровне эпидемической опасности. В этих заведениях никто не может потребовать украинцев показать документ о прививках.

Карантин в Украине

По состоянию на 7 ноября, карантин в Украине продолжается. По данным Минздрава Украины, 16 областей попали в красную карантинную зону.

Согласно действующим карантинным ограничениям, во время красного уровня эпиднебезопасности могут работать только те общественные учреждения, где 100% персонала и посетителей вакцинированы или имеют отрицательный тест на коронавирус.

В Минздраве Украины отметили, что предприятие может отказать в предоставлении своих услуг, если украинцы отказываются показать Covid-документы.