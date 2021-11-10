Большая стройка Зеленского до конца 2024 года запустит поезда Интерсити во все областные центры

За счет масштабной электрификации железнодорожных путей, которая будет проведена в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка, в Украине до конца 2024 года будет обеспечено высокоскоростное пассажирское сообщение между всеми областными центрами.

Об этом по результатам форума Большая стройка: новая железная дорога сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

— В лучшие годы УЗ электрифицировала по 100 км в год, а за предыдущие 8 лет было электрифицировано только 23 км железнодорожных путей. Мы планируем электрифицировать не менее 500 км к 2024 году, — сказал министр.

Электрификация позволит открыть скоростное межрегиональное сообщение формата Интерсити+ в более чем 10 областных центров.

В частности, новые направления откроются в Ужгород, Черновцы, Луцк, Житомир, Чернигов, Сумы, Кропивницкий, Мариуполь, Николаев и Херсон. Уже в ближайшее время, по словам Кубракова, начнется сообщение между Киевом и Черкассами.

В следующем году будут электрифицированы следующие маршруты: Долинская – Николаев – Колосовка, Ворожба – Сумы и Житомир – Новоград-Волынский.

Уже в этом году завершится электрификация путей на маршруте Киев — Васильков-2, что даст возможность переориентировать пассажиропоток в этом направлении с автомобильного на железнодорожный.

В 2022 году будет электрифицирован участок Черкассы – станция им. Т. Шевченко протяженностью 30,4 км.

Проект продолжится электрификацией участков от Черкасс до Гребенки и от станции им. Тараса Шевченко до Помичной. Это позволит улучшить сообщение между Киевом и Харьковом, Полтавой, Черниговом, Сумами, Николаевом и Херсоном.

Также в 2022 году будут завершены работы по электрификации направления Ковель – Изов – Госграница. На маршруте Черноморская – Береговая работы уже завершены.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что по программе Большая стройка в течение ближайших двух лет для пригородного сообщения на Крюковском вагоностроительном заводе будут изготовлены 20 дизель-поездов.