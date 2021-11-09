Президент Владимир Зеленский совершил тестовую поездку на региональном дизель-поезде ДПКр-3, который был построен в этом году на Крюковском вагоностроительном заводе (КВСЗ).

Как сообщает Офис президента, поезд является частью программы обновления подвижного состава Укрзализныци в рамках Большого строительства.

— Поезд ДПКр-3 состоит из трех вагонов, в которых 170 мест первого и второго класса. Вагоны имеют современный дизайн интерьера и экстерьера, оборудованы системами кондиционирования, резервного отопления и вакуумными уборными, — говорится в сообщении ОП.

В поезде предусмотрен безбарьерный доступ для маломобильных групп и людей с инвалидностью. Конструктивная скорость поезда составляет 140 км/ч.

УЗ получила первые два таких поезда, один уже курсирует по маршруту Коломыя – Киверцы (Прикарпатский экспресс).

Еще один ожидается в конце ноября этого года, а еще два – в первом квартале 2022-го. Их планируют использовать на маршруте Киев – Аэропорт Борисполь.

По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, всего запланировано приобрести для УЗ 20 таких поездов, которые будут курсировать по маршрутам Измаил – Одесса, Харьков – Краматорск, Харьков – Лозовая, Харьков – Попасная. Рассматривается также возможность их использования на маршрутах Львов – Тернополь – Черновцы (ч/з Залещики) – Коломыя и Попасная – Купянск – Харьков – Сумы – Ворожба.

Президент Владимир Зеленский поручил предложить формат работы, который позволит изготовить эти 20 поездов в течение следующих двух лет.

Также по программе Большое строительство для Укрзализныци будут закупать новые вагоны у Крюковского завода. Первые 20 из 100 заказанных вагонов должны быть поставлены до конца года. В дальнейшем УЗ планирует заказать еще 500.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский сообщил о масштабном обновлении подвижного состава УЗ и запуске пригородных электричек City Express в рамках программы Большое строительство.