Велике будівництво Зеленського до кінця 2024 року запустить поїзди Інтерсіті в усі обласні центри

Завдяки масштабній електрифікації залізничних колій, яка буде проведена у межах програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво, в Україні до кінця 2024 року буде забезпечено високошвидкісне пасажирське сполучення між усіма обласними центрами.

Про це за результатами форуму Велике будівництво: нова залізниця повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

– У найкращі роки УЗ електрифікувала по 100 км на рік, а за попередні 8 років було електрифіковано лише 23 км залізничних колій. Ми плануємо електрифікувати щонайменше 500 км до 2024 року, – сказав міністр.

Електрифікація дозволить відкрити швидкісне міжрегіональне сполучення формату Інтерсіті+ у понад 10 обласних центрів.

Зокрема, нові напрямки відкриються до Ужгорода, Чернівців, Луцька, Житомира, Чернігова, Сум, Кропивницького, Маріуполя, Миколаєва та Херсона. Вже найближчим часом, за словами Кубракова, розпочнеться сполучення між Києвом та Черкасами.

Наступного року будуть електрифіковані такі маршрути: Долинська – Миколаїв – Колосівка, Ворожба – Суми та Житомир – Новоград-Волинський.

Вже цього року завершиться електрифікація колій на маршруті Київ – Васильків-2, що дасть змогу переорієнтувати пасажиропотік у цьому напрямку з автомобільного на залізничний.

У 2022 році буде електрифіковано ділянку Черкаси – станція ім. Т. Шевченка завдовжки 30,4 км.

Проект продовжиться електрифікацією ділянок від Черкас до Гребінки та від станції ім. Тараса Шевченка до Помічної. Це дозволить покращити сполучення між Києвом та Харковом, Полтавою, Черніговом, Сумами, Миколаєвом та Херсоном.

Також у 2022 році буде завершено роботи з електрифікації напряму Ковель – Ізов – Держкордон. На маршруті Чорноморська – Берегова роботи вже завершено.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що за програмою Велике будівництво впродовж найближчих двох років для приміського сполучення на Крюківському вагонобудівному заводі буде виготовлено 20 дизель-поїздів.