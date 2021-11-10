Услуга регистрации места проживания онлайн – через портал Дія станет доступной для украинцев, имеющих паспорта старого образца (паспорта-книжечки).

Такое решение было принято на сегодняшнем заседании Кабинета министров. Правительство утвердило соответствующий экспериментальный проект.

– Одну из самых популярных услуг среди украинцев – регистрацию места жительства предлагается сделать в электронной форме с помощью портала Дія. Сегодня утверждаем экспериментальный проект, который позволит украинцам, имеющим паспорта в форме книжечки, менять место регистрации и осуществлять прописку в электронной форме, — подчеркнул во время заседания премьер Денис Шмыгаль.

Он уточнил, что сейчас такая услуга уже доступна для граждан, имеющих паспорт в форме ID-карты.

Как уточнили в Министерстве цифровой трансформации Украины, сегодняшнее решение позволит украинцам-владельцам паспортов-книжек:

• подтвердить место регистрации с помощью электронной выписки, которую можно будет получить на портале Дія;

• весь процесс займет: 10 минут на заполнение заявления и сутки на его обработку в Дії;

• мужчинам не нужно будет посещать военкоматы во время переезда, поскольку всю информацию можно будет получить автоматически.

Услуга по изменению места регистрации онлайн была доступна для владельцев ID-карт в семи городах Украины: Киеве, Харькове, Луцке, Виннице, Ровно, Кривом Роге и Мариуполе. Теперь же эта услуга охватит большее количество украинцев.

Как владельцам паспорта-книжечки изменить место регистрации через Дію

Для смены места регистрации потребуется:

• выбрать на портале Дія пункт ‎Регистрация места жительства, после чего заполнить заявление;

• владелец жилья, где проживает лицо, сможет подтвердить запрос на регистрацию и разрешить зарегистрироваться в таком жилье (речь идет о помещении, которое находится в реестре недвижимого имущества);

• заявление на смену места регистрации будет обработано в течение суток, после чего данные о новом месте жительства появятся в реестре территориальной общины;

• снятие с предыдущего места регистрации произойдет автоматически.

Недавно Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон №5463 об изменении места регистрации онлайн. Этот документ позволит оставить в прошлом штамп в паспорте и бумажное приложение к ID-карте.

Этот закон вступит в силу с 1 декабря 2021 года. А до этого на территории Украины будет действовать экспериментальный проект по регистрации места жительства онлайн.