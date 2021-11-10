Послуга реєстрації місця проживання онлайн – через портал Дія стане доступною для українців, які мають паспорти старого зразка (паспорти-книжечки).

Таке рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів. Уряд затвердив відповідний експериментальний проект.

– Одну з найпопулярніших послуг серед українців – реєстрацію місця проживання пропонується зробити в електронній формі за допомогою порталу Дія. Сьогодні затверджуємо експериментальний проект, який дозволить українцям, котрі мають паспорти у формі книжечки, змінювати місце реєстрації та здійснювати прописку в електронній формі, – наголосив під час засідання прем’єр Денис Шмигаль.

Він уточнив, що зараз така послуга вже доступна для тих громадян, які мають паспорт у формі ID-картки.

Як уточнили в Міністерстві цифрової трансформації України, сьогоднішнє рішення дасть можливість українцям-власникам паспортів-книжечок:

• підтвердити місце реєстрації за допомогою електронного витягу, який можна буде отримати на порталі Дія;

• весь процес займе: 10 хвилин на заповнення заяви та добу на її опрацювання в Дії;

• чоловікам не потрібно буде відвідувати військкомати під час переїзду, оскільки всю інформацію можна буде отримати автоматично.

Послуга зі зміни місця реєстрації онлайн була доступна для власників ID-карток у семи містах України: Києві, Харкові, Луцьку, Вінниці, Рівному, Кривому Розі та Маріуполі. Тепер же ця послуга охопить більшу кількість українців.

Як власникам паспорта-книжечки змінити місце реєстрації через Дію

Для зміни місця реєстрації буде потрібно:

• обрати на порталі Дія пункт ‎Реєстрація місця проживання, після чого заповнити заяву;

• власник житла, де мешкає особа, зможе підтвердити запит на реєстрацію та дозволити зареєструватися в такому житлі (йдеться про помешкання, яке є в реєстрі нерухомого майна);

• заява на зміну місця реєстрації буде опрацьована протягом доби, після чого дані про нове місце проживання з’являться в реєстрі територіальної громади;

• зняття з попереднього місця реєстрації відбудеться автоматично.

Нещодавно Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому закон №5463 про зміну місця реєстрації онлайн. Цей документ дасть можливість залишити у минулому штамп у паспорті та паперовий додаток до ID-картки.

Цей закон набере чинності з 1 грудня 2021 року. А до того на території України діятиме експериментальний проект з реєстрації місця проживання онлайн.