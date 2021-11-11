Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество

В школах Черновицкой области с 15 ноября возобновляют очное обучение

Валентина Летяк редактор ленты
Школа

В Черновицкой области стабилизировалась эпидемическая ситуация, поэтому областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на внеочередном заседании позволила возобновить очное обучение в школах и внешкольных учреждениях с понедельника, 15 ноября.

Буковина была на грани вхождения в красную зону, а нагрузка на отделения интенсивной терапии в отдельных заведениях достигала 100%, поэтому ввели в школах дистанционное обучение или продлили каникулы, благодаря чему удалось снизить заболеваемость коронавирусом.

По данным главного санитарного врача Черновицкой области Натальи Гопко, количество больных коронавирусом по сравнению с предыдущей неделей уменьшилось на 19%.

Сейчас Черновицкая область находится в оранжевой зоне карантина. С 24 октября здесь действуют усиленные меры, характерные для красной.

В частности, в транспорте, заведениях общественного питания, во время посещения любых мероприятий и учреждений требуют Covid-сертификат, отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест.

Читайте
Денисова считает, что в регионах перегибают палку с дистанционным обучением

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка