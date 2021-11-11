В школах Черновицкой области с 15 ноября возобновляют очное обучение

В Черновицкой области стабилизировалась эпидемическая ситуация, поэтому областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на внеочередном заседании позволила возобновить очное обучение в школах и внешкольных учреждениях с понедельника, 15 ноября.

Буковина была на грани вхождения в красную зону, а нагрузка на отделения интенсивной терапии в отдельных заведениях достигала 100%, поэтому ввели в школах дистанционное обучение или продлили каникулы, благодаря чему удалось снизить заболеваемость коронавирусом.

По данным главного санитарного врача Черновицкой области Натальи Гопко, количество больных коронавирусом по сравнению с предыдущей неделей уменьшилось на 19%.

Сейчас Черновицкая область находится в оранжевой зоне карантина. С 24 октября здесь действуют усиленные меры, характерные для красной.

В частности, в транспорте, заведениях общественного питания, во время посещения любых мероприятий и учреждений требуют Covid-сертификат, отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест.