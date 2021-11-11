Денисова считает, что в регионах перегибают палку с дистанционным обучением

Повсеместный перевод школ в регионах красной зоны на дистанционку без веских причин нарушает право человека на качественное образование.

Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

— Осуществленный мной мониторинг свидетельствует о том, что несмотря на соблюдение всех регламентированных ограничений и противоэпидемических мероприятий в учебных заведениях, в том числе процентного показателя вакцинации, органы местной власти и самоуправления, а также непосредственно учебные заведения самостоятельно принимают решения относительно дополнительных каникул или дистанционного обучения, — объяснила она.

Денисова также назвала несколько факторов, нарушающих право детей на получение качественного образования, когда обучение проходит в режиме онлайн. Это – отсутствие условий для организации дистанционного обучения дома, проблемы с одновременным доступом учащихся к техсредствам в семьях, где воспитываются несколько детей школьного возраста, разный подход учителей к преподаванию материала, низкое качество интернет-связи, отсутствие надлежащего контроля родителей за обучением детей и т. п.

Поэтому омбудсмен обратилась к министру здравоохранения и министру образования и науки с просьбой пересмотреть позиции о переводе учебных заведений на дистанционную форму, в том числе и исключение их из перечня школ, подлежащих закрытию при введении уровней противоэпидемических мероприятий.

По данным МОН, сейчас на дистанционке работает 7,3 тыс. школ – это 51% от общего количества. Вакцинация учителей происходит довольно быстрыми темпами: по состоянию на 8 ноября почти 93% получили одну дозу вакцинации, а 76,2% — две.

Кроме того, уровень заболеваемости детей, по данным Минздрава, не превышает 8% из общего количества лиц, инфицировавшихся коронавирусом.