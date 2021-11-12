Били струмом і не давали спати: Куликовський розповів про тортури у в’язниці Ізоляція

Служба безпеки України опублікувала окремі фрагменти свідчень колишнього бойовика терористичної організації “ДНР” Дениса Куликовського.

Він очолював незаконну в’язницю Ізоляція, що розміщена на тимчасово окупованій території Донецької області.

Денис Куликовський не заперечує, що працював так званим інспектором охорони цієї катівні до грудня 2014 року, а потім його призначили на посаду начальника.

Він розповів, що його завданням було так би мовити витягнути свідчення з полонених. За словами Куликовського, на допитах були присутні співробітники ФСБ Росії і лікар, щоб, якщо затриманому стане зле, його відкачали.

Серед катувань, які застосовували до ув’язнених, були тортури електрикою за допомогою польового телефона ТА, коли через голі дроти пропускали струм.

– До затриманих, які відмовлялися від співпраці, застосовувались тортури. А саме “тапік”, він же телефонний апарат, прив’язували до пальців на ногах або лікар, який це все робив, прив’язував до геніталій. Людей тримали в одиночній камері, де немає нічого, їх не виводили в туалет, – розповів Куликовський.

Намагалися вибити свідчення і тим, що не давали води, не годували і не давали спати.

Затриманий Денис Куликовський стверджує, що був начальником Ізоляції до липня 2015 року. Але коли його на цьому місці замінили, він все одно залишався на території в’язниці до січня 2018 року і займався вибиванням свідчень.

9 листопада у Києві затримали Дениса Куликовського – головного військового злочинця, колишнього бойовика терористичної організації “ДНР”, очільника незаконної в’язниці Ізоляція на тимчасово окупованій території Донецької області.

За інформацією СБУ, цей чоловік організовував та брав безпосередню участь у вбивствах і катуваннях протиправно ув’язнених громадян України.

10 листопада Приморський районний суд Маріуполя обрав Денису Куликовському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.