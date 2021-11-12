В поселке на Днепропетровщине по программе Зеленского строят современный стадион для лицеистов

В дополнение к уже реконструированному зданию Петропавловского лицея №2 в Днепропетровской области по программе президента Владимира Зеленского Большая стройка строится также новый стадион, на котором будут заниматься различными видами спорта 600 учеников лицея.

О ходе работ на объекте сообщается на сайте Днепропетровской облгосадминистрации.

— Модернизированной школе – современный стадион. В Петропавловском лицее №2 на Синельниковщине строительство продолжается. Сначала осовременили учебный корпус. После взялись за спортивную зону во дворе. Там обустраиваем несколько футбольных полей и площадок, – рассказал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

В составе нового стадиона, который строится практически с нуля на месте старой волейбольной площадки с изношенным асфальтным покрытием и заброшенного футбольного поля, будут волейбольная, баскетбольная, теннисная площадки, полоса препятствий, зона для прыжков и беговые дорожки. Все эти зоны будут иметь безопасное покрытие.

При строительстве нового футбольного поля будет уложена основа из песка и резиновой крошки, сверху которой постелят искусственный газон.

Новый стадион будет использоваться не только для уроков физкультуры и защиты Украины учениками лицея, но и для тренировок воспитанников местной спортшколы.

Напомним, по программе Владимира Зеленского Здоровая Украина, до конца 2022 года практически в каждом дворе планируется обустроить спортивные площадки.