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У селищі на Дніпропетровщині за програмою Зеленського будують сучасний стадіон для ліцеїстів

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Велике будівництво

На додаток до вже реконструйованої будівлі Петропавлівського ліцею №2 у Дніпропетровській області за програмою президента Володимира Зеленського Велике будівництво ведеться спорудження нового стадіону, на якому займатимуться різними видами спорту 600 учнів ліцею.

Про хід робіт на об’єкті повідомляється на сайті Дніпропетровської облдержадміністрації.

– Модернізованій школі – сучасний стадіон. У Петропавлівському ліцеї №2 на Синельниківщині будівництво триває. Спочатку осучаснили навчальний корпус. Після взялися за спортивну зону на подвір’ї. Там облаштовуємо декілька футбольних полів та майданчиків, – розповів голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

У складі нового стадіону, який будується практично з нуля замість старого волейбольного майданчика зі зношеним асфальтним покриттям та занедбаного футбольного поля, будуть волейбольний, баскетбольний, тенісний майданчики, смуга перешкод, зона для стрибків та бігові доріжки. Всі ці зони матимуть безпечне покриття.

Велике будівництво

Під час будівництва нового футбольного поля буде покладено основу з піску та гумової крихти, зверху якої постелять штучний газон.

Новий стадіон використовуватиметься не лише для уроків фізкультури та захисту України учнями ліцею, а й для тренувань вихованців місцевої спортивної школи.

Нагадаємо, за програмою Володимира Зеленського Здорова Україна до кінця 2022 року практично у кожному дворі планується облаштувати спортивні майданчики.

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