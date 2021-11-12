Із 12 грудня Укрзалізниця запускає сім пар поїздів, які прямуватимуть через Буковель.

Згідно із новим графіком руху на 2021-2022 роки, до гірськолижного курорту можна дістатися потягами:

№5/6 Маріуполь – Рахів,

№15/16 Харків – Рахів,

№55/56 Київ – Рахів,

№95/96 Київ – Рахів,

№25/26 Одеса – Рахів,

№125/126 Миколаїв – Рахів,

№130/129 Кременчук – Ворохта (із групою причіпних вагонів Полтава — Ворохта).

Нині відкрито продаж квитків на поїзди:

№55/56 Київ – Рахів,

№95/96 Київ – Рахів,

№25/26 Одеса – Рахів,

№125/126 Миколаїв – Рахів.

Квитки на решту поїздів надійдуть у продаж до кінця тижня.

Задля зручності пасажирів національний перевізник із 12 грудня також організовує автобусні трансфери від вокзалу до Буковеля за фіксованою ціною 50 грн.

Крім того, Укрзалізниця почала реновацію та процедуру перейменування станції Татарів на Татарів-Буковель.

Ця станція є географічно найближчою до популярного серед туристів урочища Буковель та однойменного лижного курорту.

Відстань від станції до курорту – 15 км (близько 20 хвилин у дорозі).

Звертаємо увагу, що 3 листопада власникам прикарпатських комплексів відпочинку та рекреації категорично заборонили приймати туристів без зелених Covid-сертифікатів (що підтверджують повну вакцинацію від коронавірусу), негативного ПЛР-тесту (термін дії не більше 72 годин) або довідки про одужання від коронавірусної хвороби.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця