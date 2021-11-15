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На кордоні України з Польщею затримали нелегалів: серед них є дитина

Юля Захарченко редакторка стрічки
На кордоні України з Польщею затримали нелегалів: серед них є дитина

Українські прикордонники затримали нелегалів поблизу кордону з Польщею. Серед них – вісім громадян Туреччини та троє осіб з Польщі.

За даними Держприкордонслужби, наряд Львівського загону зупинив для перевірки автомобіль Skoda. У салоні авто перебували громадяни Туреччини, серед яких була маленька дитина.

Під час бесіди іноземці розповіли українським прикордонникам, що вони – блогери, які прямували на проведення зйомок мальовничих кордонів.

Однак надалі вони зізналися, що заплатили $700 водію, який довіз їх до прикордонної території. Надалі нелегали планували доїхати до країн Європейського Союзу, а точніше – до Німеччини.

Незабаром прикордонники затримали ще трьох громадян Польщі, які перетнули український державний кордон. Іноземці не мали з собою документів та розповіли, що вони туристи.

У Держприкордонслужбі зазначили, що затримані особи прямували туристичним маршрутом до витоку річки Сян, проте, найімовірніше, заблукали.

Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини порушень, складають документи про спробу та порушення державного кордону України на всіх затриманих.

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Джерело: Держприкордонслужба

Фото: Держприкордонслужба

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