Ближе к концу рабочей недели в Украину нагрянут ливни и минусовая температура. В четверг, 18 ноября, погода на территории Украины будет переменчивой и дождливой.
По прогнозу Укргидрометцентра, дожди начнутся в южных, западных и частично центральных областях. Ближе к ночи ливни прекратятся.
На остальной территории Украины осадков не ожидается. Однако во всех регионах значительно усилится ветер. Его скорость будет достигать от 5 до 10 м/с.
Согласно прогнозу, дожди и мокрый снег с новой силой нагрянут в пятницу, 19 ноября. Осадки не утихнут даже ночью.
Кроме этого, столбики термометра значительно опустятся по сравнению с предыдущей неделей. Преимущественно днем температура будет от +2 до +5 градусов Цельсия, а ночью — от -1 до -9.
На юге днем – от +5 до +7, на востоке – от +2 до +4, в центре – от +3 до +5, на севере – от +2 до +4, на западе – от +5 до +7. Самая холодная погода ожидается в северных и центральных областях Украины.
В четверг, 18 ноября, в Киеве также начнется ливень, который прекратится ближе к вечеру. По данным Укргидрометцентра, в темное время суток осадки не ожидаются. Температура воздуха днем в Киеве составит от +3 до +5 градусов, а скорость ветра – от 5 до 10 м/с.