Ближе к концу рабочей недели в Украину нагрянут ливни и минусовая температура. В четверг, 18 ноября, погода на территории Украины будет переменчивой и дождливой.

По прогнозу Укргидрометцентра, дожди начнутся в южных, западных и частично центральных областях. Ближе к ночи ливни прекратятся.

На остальной территории Украины осадков не ожидается. Однако во всех регионах значительно усилится ветер. Его скорость будет достигать от 5 до 10 м/с.

Согласно прогнозу, дожди и мокрый снег с новой силой нагрянут в пятницу, 19 ноября. Осадки не утихнут даже ночью.

Кроме этого, столбики термометра значительно опустятся по сравнению с предыдущей неделей. Преимущественно днем ​​температура будет от +2 до +5 градусов Цельсия, а ночью — от -1 до -9.

На юге днем ​​– от +5 до +7, на востоке – от +2 до +4, в центре – от +3 до +5, на севере – от +2 до +4, на западе – от +5 до +7. Самая холодная погода ожидается в северных и центральных областях Украины.

В четверг, 18 ноября, в Киеве также начнется ливень, который прекратится ближе к вечеру. По данным Укргидрометцентра, в темное время суток осадки не ожидаются. Температура воздуха днем ​​в Киеве составит от +3 до +5 градусов, а скорость ветра – от 5 до 10 м/с.