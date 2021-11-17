Ближче до кінця робочого тижня в Україну нагрянуть зливи та мінусова температура. У четвер, 18 листопада, погода на території України буде мінливою та дощовою.

За прогнозом Укргідрометцентру, дощі розпочнуться у південних, західних та частково центральних областях. Ближче до ночі зливи припиняться.

На іншій території України опадів не очікується. Проте у всіх регіонах значно посилиться вітер. Його швидкість сягатиме від 5 до 10 м/с.

Згідно з прогнозом, дощі та мокрий сніг з новою силою нагрянуть у п’ятницю, 19 листопада. Опади не вщухнуть навіть вночі.

Крім того, стовпчики термометра значно опустяться у порівнянні з попереднім тижнем. Переважно вдень температура становитиме від +2 до +5 градусів за Цельсієм, а вночі – від -1 до -9.

На півдні вдень – від +5 до +7, на сході – від +2 до +4, у центрі – від +3 до +5, на півночі – від +2 до +4, на заході – від +5 до +7. Найхолодніша погода очікується у північних та центральних областях України.

У четвер, 18 листопада, у Києві також розпочнеться злива, яка припиниться ближче до вечора. За даними Укргідрометцентру, у темний час доби опадів не очікується. Температура повітря вдень у Києві становитиме від +3 до +5 градусів, а швидкість вітру – від 5 до 10 м/с.