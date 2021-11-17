В Одессе 104-летняя местная жительница получила загранпаспорт для выезда за пределы страны. Женщине необходимо лечение из-за проблем со здоровьем.

По данным Миграционной службы Одесской области, София Цуркан — коренная одесситка, которая всю жизнь жила и работала в городе.

– Работники Киевского районного отдела в городе Одессе ГУ ГТС Украины в Одесской области документировали паспортом гражданина Украины для выезда за границу Софию Цуркан, – говорится в сообщении.

Дочь местной жительницы обратилась в Главное управление Миграционной службы Одесской области с просьбой об оформлении загранпаспорта для своей 104-летней матери.

У долгожительницы появились проблемы со здоровьем, которые привели к необходимости лечения за границей. По этой причине дочь женщины решила помочь ей с подготовкой документа.

В Миграционной службе отметили, что заявительницу приняли на оформление загранпаспорта по льготам как лицо в возрасте более 80 лет.

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Фото: Миграционная служба Одесской области