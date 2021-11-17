В Одесі 104-річна місцева жителька отримала закордонний паспорт для виїзду за межі країни. Жінці необхідне лікування через проблеми зі здоров’ям.

За даними Міграційної служби Одеської області, Софія Цуркан – коріння одеситка, яка все своє життя мешкала та працювала у місті.

– Працівники Київського районного відділу у місті Одесі ГУ ДМС України в Одеській області документували паспортом громадянина України для виїзду за кордон Софію Цуркан, – йдеться у повідомленні.

Донька місцевої мешканки звернулася до Головного управління Міграційної служби Одеської області з проханням про оформлення закордонного паспорту для своєї 104-річної матері.

У довгожительки з’явилися проблеми зі здоров’ям, які призвели до необхідності лікування за кордоном. З цієї причини донька жінки вирішила допомогти їй із підготовкою документу.

У Міграційній службі зазначили, що заявницю прийняли на оформлення закордонного паспорту за пільгами як особу у віці понад 80 років.

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Фото: Міграційна служба Одеської області