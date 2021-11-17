Повышение цен на проезд в Киеве может отменить регулятор

Перед решением вопроса повышения стоимости проезда в общественном транспорте Киева с 1 января столичные власти должны получить позицию Государственной регуляторной службы.

Об этом заявил глава ГРС Алексей Кучер, комментируя решение о подорожании проезда в транспорте.

– Если ГРС придет к выводу, что это повышение нецелесообразно или неадекватно, или если Киевсовет не исследовал все альтернативные пути решения проблемы – решение не может быть принято, – объяснил он.

Кучер подчеркнул, что нарушение требований регуляторного законодательства является основанием для отмены принятого решения через суд, что также подтверждено многочисленной судебной практикой.

В Киеве планируют с 1 января 2022 года повысить тарифы на проезд в общественном транспорте до 20 грн. Однако владельцы Карты киевлянина будут платить меньше.

Они будут платить 12 грн за поездку, независимо от их количества (это касается тех, кто не имеет права на бесплатный проезд).

Источник: ДРС