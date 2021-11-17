Підвищення цін на проїзд у Києві може скасувати регулятор

Перед вирішенням питання щодо підвищення вартості проїзду у громадському транспорті Києва з 1 січня столична влада має отримати позицію Державної регуляторної служби.

Про це заявив голова ДРС Олексій Кучер, коментуючи рішення щодо подорожчання проїзду у транспорті.

– Якщо ДРС дійде висновку, що це підвищення є недоцільним або неадекватним, чи якщо Київрада не дослідила всі альтернативні шляхи вирішення проблеми – рішення не може бути прийнято, – пояснив він.

Кучер наголосив, що порушення вимог регуляторного законодавства є підставою для скасування ухваленого рішення через суд, що також підтверджено численною судовою практикою.

У Києві планують з 1 січня 2022 року підвищити тарифи на проїзд у громадському транспорті до 20 грн. Проте власники Картки киянина платитимуть менше.

Вони платитимуть 12 грн за поїздку, незалежно від їхньої кількості (це стосується тих, хто не має права на безкоштовний проїзд).

Джерело: ДРС