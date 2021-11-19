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Активісти провели толоку до Дня гідності та свободи

Ольга Чайко Журналістка Факти ICTV Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Толока на Алее Героев Небесной Сотни

Члени сімей Героїв Небесної Сотні, активісти, депутати Київради, працівники музею Революції гідності, а також прості кияни зібралися на Алеї Героїв Небесної Сотні, щоб провести толоку до Дня Гідності і Свободи, який відзначається 21 листопада.

На акцію зібралося кілька десятків людей, що прибрали територію меморіального комплексу від верхнього виходу метро Хрещатик до стели на честь загиблих протестувальників.

На допомогу активістам прийшли й комунальні служби, які надали садовий інструмент та техніку для вивезення сміття й листя.

День Гідності і Свободи в Україні відзначається з 2014 року. Цього дня на рік раніше кияни вийшли на протест із вимогою підписати Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Мітинги переросли у Революцію гідності, яка завершилася перемогою протестувальників наприкінці лютого 2014 року.

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