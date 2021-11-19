Активісти провели толоку до Дня гідності та свободи

Члени сімей Героїв Небесної Сотні, активісти, депутати Київради, працівники музею Революції гідності, а також прості кияни зібралися на Алеї Героїв Небесної Сотні, щоб провести толоку до Дня Гідності і Свободи, який відзначається 21 листопада.

На акцію зібралося кілька десятків людей, що прибрали територію меморіального комплексу від верхнього виходу метро Хрещатик до стели на честь загиблих протестувальників.

На допомогу активістам прийшли й комунальні служби, які надали садовий інструмент та техніку для вивезення сміття й листя.

День Гідності і Свободи в Україні відзначається з 2014 року. Цього дня на рік раніше кияни вийшли на протест із вимогою підписати Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Мітинги переросли у Революцію гідності, яка завершилася перемогою протестувальників наприкінці лютого 2014 року.