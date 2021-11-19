Шевченковский районный суд Киева продлил срок действия мер пресечения для обвиняемых по делу об убийстве Павла Шеремета.

Председательствующая судья Оксана Голуб удовлетворила ходатайство прокурора о продлении Андрею Антоненко действия меры пресечения в виде домашнего ареста в период суток с 23.00 до 6.00 – с применением электронного средства контроля.

Суд продлил ночной домашний арест Юлии Кузьменко (в период с 23.00 до 6.00), а также срок действия обязанностей для Яны Дугарь.

Для всех троих сроки меры пресечения установили на два месяца — до 19 января 2022 года включительно.

Следующее заседание по делу намечено на 6 декабря на 11.00.

Дело Шеремета

Журналист Павел Шеремет погиб 16 июля 2020 года вследствие взрыва автомобиля в Киеве.

12 декабря 2019 года тогдашний глава МВД Арсен Аваков заявил о задержании и оглашении подозрений волонтеру Юлии Кузьменко, медсестре Яне Дугарь и музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.

Досудебное следствие в отношении подозреваемых завершили 22 мая 2020 года, а 25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение о рассмотрении дела по существу судом присяжных.

В апреле 2020 года Шевченковский райсуд Киева отпустил под круглосуточный домашний арест Андрея Антоненко. Подробнее о деле Шеремета читайте на Фактах ICTV.

Фото: Free Dr Kuzmenko