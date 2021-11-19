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Факты / Украина / Общество

Дело Шеремета: суд продлил меры пресечения трем обвиняемым

Мария Степанюк редактор ленты
Антоненко, Кузьменко, Дугарь

Шевченковский районный суд Киева продлил срок действия мер пресечения для обвиняемых по делу об убийстве Павла Шеремета.

Председательствующая судья Оксана Голуб удовлетворила ходатайство прокурора о продлении Андрею Антоненко действия меры пресечения в виде домашнего ареста в период суток с 23.00 до 6.00 – с применением электронного средства контроля.

Суд продлил ночной домашний арест Юлии Кузьменко (в период с 23.00 до 6.00), а также срок действия обязанностей для Яны Дугарь.

Для всех троих сроки меры пресечения установили на два месяца — до 19 января 2022 года включительно.

Следующее заседание по делу намечено на 6 декабря на 11.00.

Дело Шеремета

Журналист Павел Шеремет погиб 16 июля 2020 года вследствие взрыва автомобиля в Киеве.

12 декабря 2019 года тогдашний глава МВД Арсен Аваков заявил о задержании и оглашении подозрений волонтеру Юлии Кузьменко, медсестре Яне Дугарь и музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.

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Досудебное следствие в отношении подозреваемых завершили 22 мая 2020 года, а 25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение о рассмотрении дела по существу судом присяжных.

В апреле 2020 года Шевченковский райсуд Киева отпустил под круглосуточный домашний арест Андрея Антоненко. Подробнее о деле Шеремета читайте на Фактах ICTV.

Фото: Free Dr Kuzmenko

Источник: Укринформ

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