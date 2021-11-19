Шевченківський районний суд Києва продовжив термін дії запобіжних заходів для обвинувачених у справі про вбивство Павла Шеремета.

Головуюча суддя Оксана Голуб задовольнила клопотання прокурора щодо продовження Андрію Антоненку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у період доби з 23.00 до 6.00 – із застосуванням електронного засобу контролю.

Суд продовжив нічний домашній арешт для Юлії Кузьменко (у період з 23.00 до 6.00), а також строк дії обов’язків для Яни Дугарь.

Для усіх трьох осіб строк дії запобіжного заходу встановили на два місяці – до 19 січня 2022 року включно.

Наступне засідання у справі заплановано на 6 грудня на 11.00.

Справа Шеремета

Журналіст Павло Шеремет загинув 16 липня 2020 року внаслідок вибуху автомобіля у Києві.

12 грудня 2019 року тодішній очільник МВС Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр волонтерці Юлії Кузьменко, медсестрі Яні Дугарь та музиканту і ветерану АТО Андрію Антоненку.

Досудове слідство щодо підозрюваних завершили 22 травня 2020 року, а 25 серпня Шевченківський райсуд Києва ухвалив рішення про розгляд справи по суті судом присяжних.

У квітні 2020 року Шевченківський райсуд Києва відпустив під цілодобовий домашній арешт Андрія Антоненка. Детальніше про справу Шеремета читайте на Фактах ICTV.

Фото: Free Dr Kuzmenko