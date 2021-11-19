Вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що питання вступу України в НАТО наразі не стоїть на порядку денному. Про це він заявив під час візиту до США в українському посольстві у Вашингтоні.

— Ухвалення рішення про вступ України до НАТО може бути лише за консенсусу країн Альянсу. Це буде політичне рішення. Наразі ухвалення такого рішення на порядку денному не стоїть. Але це не означає, що ми маємо забувати про приписи Конституції, що нашою метою є вступ в НАТО, – заявив міністр.

Він наголосив, що для України вступ до НАТО – це не лише питання безпеки, але й розвиток демократії та економіки. Саме тому Україна повинна й надалі рухатися у бік реформ, щоб бути готовою стати членом Альянсу у будь-який момент.

— Не тільки заради безпекової складової. НАТО не є військовим союзом, це питання розвитку демократії, економіки, гуманітарних питань. Тому наше завдання – робити реформи, робити домашнє завдання, щоб бути де-факто готовими до вступу в НАТО, а політичне рішення рано чи пізно буде ухвалене, – додав Резніков.

Під час зустрічі з журналістами у Вашингтоні Резніков також висловився про ситуацію з нелегалами на польсько-білоруському кордоні. За його словами, ситуація з мігрантами є проявом гібридної агресії з боку Росії.