Боевики “ДНР” и “ЛНР” стягивают танки и другое вооружение к линии разграничения

Боевики террористических организаций “ДНР” и “ЛНР” продолжают размещать тяжелое вооружение на позициях, с которых оно должно быть отведено согласно Минским соглашениям.
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировала танки и зенитные установки боевиков, находившиеся вне отведенных мест хранения.
В частности, шесть танков на полигоне вблизи населенного пункта Круглик и еще три — вблизи поселка Мирное недалеко от Луганска.
Кроме того, беспилотник ОБСЕ зафиксировал вблизи жилого района населенного пункта Новогригорьевка зенитную установку и траншейную машину боевиков “ДНР”.
Напомним, в пятницу, 19 ноября, в зоне проведения Операции объединенных сил под обстрелом пророссийских боевиков погиб старший солдат 8-го полка специального назначения Сил специальных операций Уберт Мрачковский.
33-летний украинский военный получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью.
Командование ССО и Вооруженных сил Украины выразило соболезнования родным и близким погибшего.