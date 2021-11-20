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Факты / Украина / Общество

Боевики “ДНР” и “ЛНР” стягивают танки и другое вооружение к линии разграничения

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
ОБСЕ

Боевики террористических организаций “ДНР” и “ЛНР” продолжают размещать тяжелое вооружение на позициях, с которых оно должно быть отведено согласно Минским соглашениям.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировала танки и зенитные установки боевиков, находившиеся вне отведенных мест хранения.

В частности, шесть танков на полигоне вблизи населенного пункта Круглик и еще три — вблизи поселка Мирное недалеко от Луганска.

Кроме того, беспилотник ОБСЕ зафиксировал вблизи жилого района населенного пункта Новогригорьевка зенитную установку и траншейную машину боевиков “ДНР”.

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Напомним, в пятницу, 19 ноября, в зоне проведения Операции объединенных сил под обстрелом пророссийских боевиков погиб старший солдат 8-го полка специального назначения Сил специальных операций Уберт Мрачковский.

33-летний украинский военный получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью.

Командование ССО и Вооруженных сил Украины выразило соболезнования родным и близким погибшего.

Источник: ОБСЕ

Фото: Depositphotos

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