Боевики “ДНР” и “ЛНР” стягивают танки и другое вооружение к линии разграничения

Боевики террористических организаций “ДНР” и “ЛНР” продолжают размещать тяжелое вооружение на позициях, с которых оно должно быть отведено согласно Минским соглашениям.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировала танки и зенитные установки боевиков, находившиеся вне отведенных мест хранения.

В частности, шесть танков на полигоне вблизи населенного пункта Круглик и еще три — вблизи поселка Мирное недалеко от Луганска.

Кроме того, беспилотник ОБСЕ зафиксировал вблизи жилого района населенного пункта Новогригорьевка зенитную установку и траншейную машину боевиков “ДНР”.

Напомним, в пятницу, 19 ноября, в зоне проведения Операции объединенных сил под обстрелом пророссийских боевиков погиб старший солдат 8-го полка специального назначения Сил специальных операций Уберт Мрачковский.

33-летний украинский военный получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью.

Командование ССО и Вооруженных сил Украины выразило соболезнования родным и близким погибшего.