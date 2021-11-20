Бойовики “ДНР” та “ЛНР” стягують танки та інше озброєння до лінії розмежування

Бойовики терористичних організацій “ДНР” та “ЛНР” продовжують розміщувати важке озброєння на позиціях, з яких воно має бути відведене згідно з Мінськими угодами.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували танки та зенітні установки бойовиків, які перебували поза відведеними місцями зберігання.

Зокрема, шість танків на полігоні поблизу населеного пункту Круглик та ще три – поблизу селища Мирне неподалік від Луганська.

Крім того, безпілотник ОБСЄ зафіксував поблизу житлового району населеного пункту Новогригорівка зенітну установку та траншейну машину бойовиків “ДНР”.

Нагадаємо, у п’ятницю, 19 листопада, у зоні проведення Операції об’єднаних сил під обстрілом проросійських бойовиків загинув старший солдат 8-го полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій Уберт Мрачковський.

33-річний український військовий отримав кульове поранення, несумісне із життям.

Командування СЗГ та Збройних сил України висловило співчуття рідним та близьким загиблого.