В ближайшие дни в Украине будет прохладно, а потепления следует ожидать на выходных. Соответствующий прогноз озвучила синоптик Наталья Диденко.

В ночное время суток температура воздуха будет опускаться до -2, -8, а в восточных регионах в течение недели местами до -8,-11.

По прогнозу Диденко, в ближайшие дни столбик термометра днем ​​будет показывать от 0 до +5. В западных областях будет немного теплее: ночью около 0, а в дневные часы – +4, +10. В Закарпатской области днем ​​до +7, +11.

В среду, 17 ноября, осадков не ожидается, влажность могут усиливать туманы. В Киеве днем ​​около +3, ночью похолодает до -5.

Осадки ожидаются в четверг, 18 ноября. По словам синоптика, на выходные (20-21 ноября) придет потепление, но с дождем, мокрым снегом и ветром. С понедельника, 22 ноября, в Украине снова похолодает.

По прогнозам синоптиков, зима в этом году будет морозной. Несмотря на глобальное потепление, в последующие годы холодные зимы в Украине тоже не исчезнут.

Наряду с сильными морозами следует ожидать также понижение температуры: от сильных заморозков вплоть до оттепели. Подробнее о том, какой будет зима в Украине, читайте в материале.

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Источник: Наталья Діденко