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У Чернігівській області буревій повалив дерева: траси заблоковані

Юля Захарченко редакторка стрічки
У Чернігівській області буревій повалив дерева: траси заблоковані

Протягом дня в Україні вирував буревій – через сильний вітер декілька населених пунктів залишилися без електропостачання, а у Чернігівській області впали дерева на автодороги.

За даними Національної поліції, через буревій впали дерева поперек декількох ділянок траси М-01 у Чернігівському районі.

Погіршення погодних умов та сильні пориви вітру спричинили блокування трас поваленими деревами. Поліцейським довелося звільнити автодороги, щоб відновити рух транспорту.

У поліції зазначили, що правоохоронці та комунальники продовжують допомагати всім учасникам дорожнього руху, слідкувати за безпекою під час негоди, продовжуючи моніторити ситуацію на дорогах та вулицях.

Поліцейські закликали українців бути уважними та обережними під час погіршення погодних умов та посиленню буревію.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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