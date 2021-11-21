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День Достоинства и Свободы: Зеленский почтил память погибших активистов

Юля Захарченко редактор ленты
День Достоинства и Свободы: Зеленский почтил память погибших активистов

В День Достоинства и Свободы президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших активистов во время Майдана.

Глава государства и представители правительства установили лампадки к кресту на Аллее Героев Небесной Сотни, расположенной в Киеве.

После установки церковного светильника присутствующие почтили память умерших активистов минутой молчания.

В церемонии также приняли участие глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмыгаль и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Обращение Зеленского

В честь Дня Достоинства и Свободы Владимир Зеленский обратился к украинцам. Президент подчеркнул, что украинский народ – смелый, умный, талантливый и непобедимый, потому что имеет достоинство.

По мнению главы государства, украинцы готовы бороться ценой собственной жизни за свободу, честь, сердце и душу.

21 ноября Украина отмечает День Достоинства и Свободы, приуроченного к началу двух переломных событий – Майдана и Оранжевой революции.

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Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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