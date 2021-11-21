День Гідності та Свободи: Зеленський вшанував пам’ять загиблих активістів

У День Гідності та Свободи президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять загиблих активістів під час Майдану.

Глава держави та представники уряду встановили лампадки до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні, розташованій у Києві.

Після встановлення церковного світильника присутні вшанували пам’ять померлих активістів хвилиною мовчання.

У церемонії також взяли участь очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем’єр-міністр Денис Шмигаль та керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Звернення Зеленського

З нагоди Дня Гідності та Свободи Володимир Зеленський звернувся до українців. Президент наголосив, що український народ – сміливий, розумний, талановитий та непереможний, тому що має гідність.

На думку очільника держави, українці готові боротися ціною власного життя за свободу, честь, серце та душу.

21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи, приуроченого до початку двох переломних подій – Майдану та Помаранчевої революції.