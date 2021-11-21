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Факты / Украина / Общество

Облачно и с дождями: прогноз погоды в Украине 22 ноября

Юля Захарченко редактор ленты
Облачно и с дождями: прогноз погоды в Украине 22 ноября

В начале рабочей недели Украину охватит облачная погода и дожди. Осадки ожидаются преимущественно в западных и частично центральных областях.

Дожди пройдут в ряде городов Украины, говорится на сайте Укргидрометцентра. Среди них – Львов, Ровно, Луцк, Тернополь, Хмельницкий, Черновцы, Ивано-Франковск, Ужгород, Хуст, Стрый, Дрогобыч, Дубно и другие.

В некоторых областях объявили штормовое предупреждение в Украине. В ночь с 21 на 22 ноября значительно усилится ветер. Непогода будет бурлить в течение всего понедельника.

В северных и частично центральных областях обойдется без осадков, однако погода будет облачной, иногда с прояснениями.

В то же время на востоке и юге Украины ожидается по-осеннему теплая и солнечная погода. Средняя температура составит от +7 до +9 градусов Цельсия. По данным Укргидрометцентра, такие погодные условия продержатся до середины недели.

По прогнозу, в Киеве ожидается облачная погода, но обойдется без дождей. Значительно усилится ветер – скорость будет составлять от 7 до 12 м/с.

Температура воздуха днем ​​в городе будет держаться преимущественно на уровне от +6 до +8, а ночью опустится до +2 градусов по Цельсию.

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Фото: Pexels

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