Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила украинцев об ухудшении погодных условий на территории страны.

По прогнозу Укргидрометцентра, ожидается усложнение погодных условий и значительные порывы ветра. Его скорость будет достигать от 15 до 20 м/с.

Непогода будет бурлить ночью 21 ноября в западных, северных и ряде других областей Украины. В столице и Киевской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

В ГСЧС объявили штормовое предупреждение (1 уровень опасности, желтый). Погодные условия могут быть потенциально опасными для населения, инфраструктуры и окружающей среды.

Непогода в Украине

Из-за непогоды в Украине обесточили 94 населенных пункта в пяти областях. Среди них: Сумская (30), Черниговская (25), Киевская (21), Житомирская (15) и Донецкая (три) области.

Сработали системы автоматической защиты линий электропередач, отметили в ГСЧС. Бригады облэнерго пытаются возобновить электроснабжение.

В Черниговской области из-за сильного ветра деревья попадали прямо на трассы. Движение транспорта на нескольких автодорогах М-01 оказалось усложненным.